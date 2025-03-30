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Kars'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 17:03
Kars'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde, hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Karahamza köyü'nde, dün gece saatlerinde gerçekleşti. Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası araçların alev aldığı görüntüler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin incelemeler başlatıldı.

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