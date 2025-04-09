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Kars’ta Firari FETÖ Hükümlüsü İ.P. Yakalandı

Kars'ta, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari İ.P. başarılı bir operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:53
Kars’ta Firari FETÖ Hükümlüsü İ.P. Yakalandı

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.P. yakalandı. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonla belirtilen adreste bulunan firari hükümlü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı için gözaltına alındı. Ekipler, başarılı bir çalışma sergileyerek İ.P.'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlü, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü...

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

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