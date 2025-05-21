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Kars'ta 'Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi' Projesi Hızla İlerliyor

Kars'ta 'Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi' kapsamında fidan dikim çalışmaları devam ediyor, amaç kırsal kalkınmaya katkı sağlamak.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:08
Kars'ta 'Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi' Projesi Hızla İlerliyor

Kars'ta Örnek Meyve Bahçeleri Kuruluyor

Kars Valiliği tarafından yürütülen 'Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi' çerçevesinde, Digor ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 400 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikim sürecine katıldı. Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede şu ana kadar iki ilçede meyve bahçesi oluşturduklarını belirtti. Projenin, köylülere ve vatandaşlara gelir sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Projenin Amacı ve Geleceği

Polat, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Vatan toprağında genç fidanlarımızla, kardeşlerimizle evlatlarımızla birlikteyiz. Kars genelinde Valilik koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında, her ilçemizde meyve bahçeleri oluşturma projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta Selim ilçesinde bahçemizi oluşturduk. Bu kapsamda genç fidanlarımızla, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. 3 sene boyunca Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bakımları yapılıp sonra vatandaşımızın ekonomisine katkı sağlaması amacıyla vatandaşımıza, köylülerimize teslim edilecek."

Etkinlikte yer alan öğrencilerden Ayşenur Özbaş, böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ağaç diktik, suladık. Her yerde olması lazım. Ne kadar fazla ağacımız olursa, o kadar fazla oksijenimiz olur." dedi.

Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan...

Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan dikildi. Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ilçede düzenlenen etkinlikte, 400 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Vali Ziya Polat da katıldı.

Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan...

Kars Valiliğinin "Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında, Digor ilçesinde fidan dikildi. Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ilçede düzenlenen etkinlikte, 400 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Vali Ziya Polat da katıldı.

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