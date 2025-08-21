DOLAR
Kars'ta Hükümlüler İçin Açık Hava Sinema Etkinliği

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kars Belediyesi iş birliğiyle hükümlülere açık hava sinema gösterimi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:38
Rehabilitasyona yönelik kültürel faaliyet

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan hükümlüler için açık hava sinema gösterimi düzenlendi.

Etkinlik, infazın temel amacını yansıtan ve bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Organizasyonda Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun öncülüğünde, Kars Belediyesi'nin katkıları yer aldı.

Etkinliğe kurumdaki tüm hükümlüler ve personel katıldı.

Etkinlikte, Ceza İnfaz Kurumlarının sadece ıslah edici değil, aynı zamanda topluma entegrasyonu destekleyen kurumlar olduğu belirtildi.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

