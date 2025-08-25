DOLAR
Kars'ta Kağızman'da traktörle çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü M.Ç., kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen kazada, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki motosiklet, Kağızman-Tuzluca kara yolu Günendi köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir traktör ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.Ç. kurtarılamadı.

