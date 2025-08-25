Kars'ta Kağızman'da traktörle çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen kazada, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki motosiklet, Kağızman-Tuzluca kara yolu Günendi köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir traktör ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.Ç. kurtarılamadı.