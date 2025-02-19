Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksamaları ve kazalar yaşandı. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:00
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımda Sorunlara Yol Açtı

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik Kazaları ve Ulaşım Problemleri

Kars-Iğdır kara yolunun Tekneli köyü mevkisinde, kötü hava koşulları sebebiyle birkaç ufak çaplı trafik kazası meydana geldi. Sürücüler, zorlu hava şartlarında dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Karayolları Ekipleri Faaliyette

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımdaki aksaklıkların önüne geçmek amacıyla kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenli bir ulaşım sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Bu tür hava şartlarının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!