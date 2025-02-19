Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımda Sorunlara Yol Açtı

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik Kazaları ve Ulaşım Problemleri

Kars-Iğdır kara yolunun Tekneli köyü mevkisinde, kötü hava koşulları sebebiyle birkaç ufak çaplı trafik kazası meydana geldi. Sürücüler, zorlu hava şartlarında dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Karayolları Ekipleri Faaliyette

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımdaki aksaklıkların önüne geçmek amacıyla kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenli bir ulaşım sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Bu tür hava şartlarının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önemle tavsiye ediliyor.