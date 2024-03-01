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Kars'ta korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

1 Mart 2024 tarihinde saat 12:06'da Kars'ın Digor ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:02
Kars'ta korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Türkiye’nin Sismik Nabzı: Bugünün Deprem Raporları

Türkiye’nin aktif deprem kuşağında bulunması, sismik hareketliliğin sürekli izlenmesini gerektiriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere göre, bugün ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen depremler vatandaşların gündeminde. İşte 1 Mart 2024 tarihinde kaydedilen sismik aktiviteler:

KARS’TA YER KABUĞU HAREKETLENDİ 

Öğle saatlerinde Kars’ın Digor ilçesini sarsan 3.4 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli endişe yarattı.

DEPREM KAYITLARI

Tarih: 2024-03-01

Saat: 12:06:38

Büyüklük: 3.4

Yer: Digor (Kars)

Derinlik: 6.8 KM

AKDENİZ’DE DALGALANMALAR 

Günün erken saatlerinde Akdeniz’de Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha denizin derinliklerinde hissedildi.

DOĞU ANADOLU’DA SARSINTILAR 

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gece yarısı ardı ardına meydana gelen 3.0 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

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