Kars'ta korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

1 Mart 2024 tarihinde saat 12:06'da Kars'ın Digor ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.