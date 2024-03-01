Kars'ta korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Türkiye’nin Sismik Nabzı: Bugünün Deprem Raporları
Türkiye’nin aktif deprem kuşağında bulunması, sismik hareketliliğin sürekli izlenmesini gerektiriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere göre, bugün ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen depremler vatandaşların gündeminde. İşte 1 Mart 2024 tarihinde kaydedilen sismik aktiviteler:
KARS’TA YER KABUĞU HAREKETLENDİ
Öğle saatlerinde Kars’ın Digor ilçesini sarsan 3.4 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli endişe yarattı.
DEPREM KAYITLARI
Tarih: 2024-03-01
Saat: 12:06:38
Büyüklük: 3.4
Yer: Digor (Kars)
Derinlik: 6.8 KM
AKDENİZ’DE DALGALANMALAR
Günün erken saatlerinde Akdeniz’de Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha denizin derinliklerinde hissedildi.
DOĞU ANADOLU’DA SARSINTILAR
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gece yarısı ardı ardına meydana gelen 3.0 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.