DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Kars'ta Ölümcül Kaza: İki Ölü, Beş Ağır Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:05
Kars'ta Ölümcül Kaza: İki Ölü, Beş Ağır Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Selim ilçesi'nde, hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ağır yaralandı. Olay, Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı aracın, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldi.

Yaralılar Dört Taraflı Sağlık Ekibiyle Kurtarıldı

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde çıkarıldı ve Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, Selim Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmet Doğan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edilen sürücü Murat Can Çınar kurtarılamadı.

Ağır Yaralıların Durumu Kritik

Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri de kaza sonrası yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır...

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır...

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
2
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
4
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
5
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
6
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı
7
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!