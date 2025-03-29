Kars'ta Ölümcül Kaza: İki Ölü, Beş Ağır Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Selim ilçesi'nde, hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ağır yaralandı. Olay, Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı aracın, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldi.

Yaralılar Dört Taraflı Sağlık Ekibiyle Kurtarıldı

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde çıkarıldı ve Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, Selim Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmet Doğan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edilen sürücü Murat Can Çınar kurtarılamadı.

Ağır Yaralıların Durumu Kritik

Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri de kaza sonrası yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.