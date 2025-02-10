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Kars'ta Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:39
Kars'ta Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı.

Olay, Kenan Dilek'in kullandığı 75 AY 579 plakalı otomobil ile Dilaver Arslan'ın yönettiği 25 AAT 898 plakalı hafif ticari aracın Kars-Erzurum kara yolunda, Bozat köyü yol ayrımında çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası sürücüler ile araç içindeki 7 yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı yaralılar araçlardan AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, Kars ve Sarıkamış’taki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 9 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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