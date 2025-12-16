Kars'ta polis taklit ürün operasyonu: 5 işyeri, 33 ürün ele geçirildi

Kars'ta Polis Taklit Ürün Operasyonu: 5 İşyeri, 33 Ürün Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, kent merkezinde Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında denetimleri yoğunlaştırdı.

Denetimlerde ele geçirilen ürünler

Polis ekiplerince çeşitli firmalara ait markaların taklit ürünlerinin satışa sunulduğu 5 işyerinde yapılan aramalarda; 5 çift ayakkabı, 5 çanta, 8 küpe, 3 gömlek, 12 adet hırka ve polar olmak üzere toplam 33 taklit ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Adli işlemler ve soruşturmanın seyri

Polis ekiplerince 6769 Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçundan iş yeri sahiplerinin ifadeleri alındı. İfadeleri alınan işyeri sahipleri, savcılık talimatı doğrultusunda işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Sınai Mülkiyet suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

KARS POLİSİNDEN TAKLİT ÜRÜNLERE İZİN YOK(KARS-İHA)