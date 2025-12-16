DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Kars'ta polis taklit ürün operasyonu: 5 işyeri, 33 ürün ele geçirildi

Kars'ta polis, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 5 işyerinde 33 taklit ürün ele geçirdi; işyeri sahipleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:50
Kars'ta polis taklit ürün operasyonu: 5 işyeri, 33 ürün ele geçirildi

Kars'ta Polis Taklit Ürün Operasyonu: 5 İşyeri, 33 Ürün Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, kent merkezinde Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında denetimleri yoğunlaştırdı.

Denetimlerde ele geçirilen ürünler

Polis ekiplerince çeşitli firmalara ait markaların taklit ürünlerinin satışa sunulduğu 5 işyerinde yapılan aramalarda; 5 çift ayakkabı, 5 çanta, 8 küpe, 3 gömlek, 12 adet hırka ve polar olmak üzere toplam 33 taklit ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Adli işlemler ve soruşturmanın seyri

Polis ekiplerince 6769 Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçundan iş yeri sahiplerinin ifadeleri alındı. İfadeleri alınan işyeri sahipleri, savcılık talimatı doğrultusunda işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Sınai Mülkiyet suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

KARS POLİSİNDEN TAKLİT ÜRÜNLERE İZİN YOK(KARS-İHA)

KARS POLİSİNDEN TAKLİT ÜRÜNLERE İZİN YOK(KARS-İHA)

KARS POLİSİNDEN TAKLİT ÜRÜNLERE İZİN YOK(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi
7
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi