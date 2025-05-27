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Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Dolandırıcıları Tutuklandı

Kars'ta, sahte kurbanlık ilanı vererek 5.7 milyon lira dolandırdığı iddia edilen iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:09
Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Dolandırıcıları Tutuklandı

Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanına Operasyon

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi, sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayının önüne geçmek amacıyla hemen harekete geçti.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık

İl merkezine başka illerden müşteri çekme amacıyla sahte ilanlar verildiğini tespit eden ekipler, kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, vatandaşları toplam 5 milyon 785 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, E.Ç (48) ve K.G (32) adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer bir şüpheli olan A.Ç (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, sahte ilanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı vererek vatandaşları...

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde, senet, bir miktar para ele geçirildi.

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