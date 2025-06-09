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Kars'ta Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 22:16
Kars'ta Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı

Kars'ta Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, şarampole devrilen hafif ticari araç içindeki 5 kişi yaralandı. Selman Ö. yönetimindeki 34 GH 6043 plakalı araç, Katranlı köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ardından, yaralılara yardım etmek üzere sağlık, itfaiye, jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlıca sevk edildi. Kazanın ardından yaralanan sürücü Selman Ö. ile birlikte araçta bulunan İbrahim, Sait, Nurettin Ö. ve Güzel I, sağlık ekipleri tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgi henüz verilmedi.

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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