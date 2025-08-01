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Kars’ta 'Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali' Heyecanı Başladı

Kars'ta düzenlenen 'Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali', anma etkinlikleri ve ödül törenleriyle coşkulu bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:38
Kars’ta 'Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali' Heyecanı Başladı

Kars’ta 'Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali' Başladı

Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali' bugün törenlerle başladı. Tüm ilçe halkının katılım gösterdiği festival, Sarıkamış ilçesinde yer alan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Unutulmaz Anma Koşusu

Festivalin başlangıcında, Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sarıkamışlı eski milli kayakçı Yahya Usta, oğlu Berkin Usta ve ailesi adına bir anma koşusu düzenlendi. Koşunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, Usta ve ailesi için dualar edildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, yaptığı konuşmada festivalin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Aslantatar, festivalin 3 gün süreceğini belirterek, "Sarıkamış'ımız her geçen gün güzelleşiyor. Herkes destek ve emek vermeye çalışıyor. Millet bahçemize bu bozayı eserini kazandıran hemşerimiz Osman Oktav'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu 3 günü herkes güzel değerlendirir ve memleket hasreti giderilir." şeklinde konuştu.

Berkin Usta’nın Anısı Yaşatılacak

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, milli kayakçı Berkin Usta'nın anısını yaşatmak amacıyla isminin konferans salonuna verileceğini duyurdu. SARGED Başkanı Deniz Kaya, festivalin herkes için anlamlı olduğunu ifade ederek, "Biz bir aile olarak acısıyla tatlısıyla her zaman bir arada olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödüller ve Heykelin Açılışı

Milli sporcu Utku Göler, düzenlenen yarışın çok anlamlı ve duygu yüklü olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından, koşuda dereceye giren sporculara ödülleri verildi ve bozayı ile yavrularının yer aldığı mermer heykelin açılışı yapıldı.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, Sarıkamış Platform Başkanı İrfan Koç, STK ve siyasi parti temsilcileri ile Yahya Usta'nın aile yakınları katıldı. Festival, akşam aşure dağıtımı ve müzik eğlence programıyla devam edecek.

Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz...

Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" başladı. Sarıkamış ilçesindeki festivalde, Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sarıkamışlı eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve ailesi adına anma koşusu düzenlendi.

Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz...

Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" başladı. Sarıkamış ilçesindeki festivalde, Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sarıkamışlı eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve ailesi adına anma koşusu düzenlendi.

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