DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.483,12 0%

Kars'ta Sel Felaketi: Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Kars'ta devam eden sağanak yağışlar sel yarattı; evler, ahırlar ve tarım aletleri zarar gördü. 3 kişi kurtarıldı, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 00:10
Kars'ta Sel Felaketi: Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Kars'ta Sel Felaketi!

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkileyerek sel felaketine yol açtı. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde, ev, ahır ve tarım araçlarının su baskınından zarar gördüğü bildirildi.

Hayvanlar Telef Oldu

İki gün süren aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırarak sele dönüştü. Özellikle Derecik ve Ölçülü köylerinde bu sel felaketi nedeniyle birçok hayvan telef oldu. Ayrıca yerleşim yerlerinde evler ile ahırlar su altında kaldı ve otomobil, traktör gibi tarım aletleri zarar gördü.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Sel olayının ardından, AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ölçülü köyünde su basan evlerde mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açarak çalışmalara destek verdi.

Vatandaşların Şikayetleri

Derecik köyünde yaşayan Ayhan Kanbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı felaketi anlatarak, "Evimizi bir anda su bastı. Buzağımız var, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz," dedi. Öte yandan, Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun bahçe duvarından içeri girdiğini ve evin tüm odalarını doldurduğunu belirtti.

Validen İnceleme ve Destek

Kars Valisi Ziya Polat, selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Polat, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, onların sorunlarını dinledi.

AFAD ekipleri, felaketin boyutlarını anlamak için hasar tespit çalışmalarına devam etmekte.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu...

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Kars Valisi Ziya Polat (sol 2), selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu...

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Kars Valisi Ziya Polat (sol 2), selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' Söyleşisi Gerçekleştirildi
2
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
3
Kırklareli'nde Babalar Günü Kutlaması: Baba-Çocuk Doğa Yürüyüşü
4
Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıttı
5
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi
6
Kocaeli Kartepe'de Şantiye Deposunda Yangın Söndürüldü
7
Dronla Görüntülenen Demirkapı Tüneli'nin Kıvrımlı Yolu

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz