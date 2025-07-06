Kars'ta Sel Felaketi: Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Kars'ta Sel Felaketi!

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkileyerek sel felaketine yol açtı. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde, ev, ahır ve tarım araçlarının su baskınından zarar gördüğü bildirildi.

Hayvanlar Telef Oldu

İki gün süren aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırarak sele dönüştü. Özellikle Derecik ve Ölçülü köylerinde bu sel felaketi nedeniyle birçok hayvan telef oldu. Ayrıca yerleşim yerlerinde evler ile ahırlar su altında kaldı ve otomobil, traktör gibi tarım aletleri zarar gördü.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Sel olayının ardından, AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ölçülü köyünde su basan evlerde mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açarak çalışmalara destek verdi.

Vatandaşların Şikayetleri

Derecik köyünde yaşayan Ayhan Kanbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı felaketi anlatarak, "Evimizi bir anda su bastı. Buzağımız var, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz," dedi. Öte yandan, Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun bahçe duvarından içeri girdiğini ve evin tüm odalarını doldurduğunu belirtti.

Validen İnceleme ve Destek

Kars Valisi Ziya Polat, selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Polat, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, onların sorunlarını dinledi.

AFAD ekipleri, felaketin boyutlarını anlamak için hasar tespit çalışmalarına devam etmekte.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Kars Valisi Ziya Polat (sol 2), selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Kars Valisi Ziya Polat (sol 2), selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.