Kars'ta Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, aniden etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Aralıklarla süren yağış, özellikle İnönü ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde şiddetli şekilde hissedildi.

Dolu yağışı sonucunda yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar tıkanarak araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Su baskınlarının yaşandığı caddelerde, belediye ekipleri derhal temizlik ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Dolu yağışının ardından, park halindeki araçlar, çayırlık alanlar ve bahçeler beyaz örtüyle kaplanırken, bina çatıları ve yollar da doluyla doldu. Bazı evlerin önündeki dolu yığınları, vatandaşlar tarafından kürekle temizlendi.

Millet bahçesine pikniğe giden Ercan Şahin, AA muhabirine, dolu sürpriziyle karşılaştığını belirterek, "Bir anda yağmurun ardından aşırı dolu yağdı. Her taraf bembeyaz oldu," dedi.

Evinin önündeki dolu yığınlarını temizleyen Turhan Koçaş, "Kapımızın önündeki doluyu aynı kışın kar temizler gibi kürekle temizledik," ifadelerini kullandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.