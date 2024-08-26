Kars'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kars'ta Çıkan Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Akyayla köyünde, hayvan otlatma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan anlaşmazlık, taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Olay sonucunda Engin Bozyel ile birlikte aynı aileden Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Yaralılar ve Olay Yeri Tedbirleri

Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, silahla yaralanan Abubekir Altay kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi.

Köyde jandarma ekipleri, hastanelerde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.