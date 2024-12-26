Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 5 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Kars'ta Takside Silahlı Saldırı Davası Başladı

Kars'ta 30 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen taksideki silahlı saldırı, 2 kardeşin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili biri firari olmak üzere toplam 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Olayda hayatını kaybeden Nur Ahmet ve kardeşi Özcan Budak, diğer kardeşleri Ferhat Budak ve taksi şoförü Efe Yılmaz yaralandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Feramuz Demir, Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nden; Murat Yediren ise Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Osman Genç ve Nuri Ferhat Aksöz ise SEGBİS bağlantısında yaşanan aksaklık nedeniyle duruşmaya katılamadı. Olayla alakasının olmadığını ifade eden Feramuz Demir, İstanbul'da yaşadığını ve define aramak için Murat Yediveren ile birlikte Kars'a geldiğini belirtti. Murat Yediren de Kars'a birkaç kez ziyaret gerçekleştirdiğini ve diğer sanıklarla aynı evde kaldığını aktardı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, Kars'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırıda Nur Ahmet ve Özcan Budak yaşamını yitirirken, Ferhat Budak ve taksi şoförü Efe Yılmaz yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıdan kiralık araçla Kars'a gelen 5 şüphelinin kimliğini 50 saatlik MOBESE görüntüsü inceleyerek tespit etti.

Saldırının ardından suça karışan sanıklar, Kars'tan kiraladıkları araçla kaçmak için Sarıkamış'a yöneldiler. Burada, kullandıkları tabanca, kalaşnikof ve çok sayıda fişeği saklayarak firar eden Feramuz Demir, Murat Yediren, Osman Genç ve Nuri Ferhat Aksöz, Erzincan'ın Tercan ilçesi'nde yakalandı. Firari durumda olan Mazlum Budak’ın ise hala aranmakta olduğu bildirildi.