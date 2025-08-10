DOLAR
Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Traktör, otomobil ve süt kamyonetinin karıştığı kaza detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 13:23
Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars'ta Feci Trafik Kazası

Kars'ta traktör, otomobil ve süt toplama kamyoneti içeren korkunç bir kaza yaşandı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Kars-Ani kara yolu üzerinde gerçekleşti. Nurali K. yönetimindeki 75 BB 599 plakalı süt toplama kamyoneti, aynı yönde ilerleyen Sedat Ö.’ye ait 36 AAU 902 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Bu çarpışmanın ardından kamyonetin arkasındaki süt tankerlerinden biri koparak, karşı yönden gelen Burak İ. idaresindeki 36 AAE 381 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet T, Kars’taki hastanelere kaldırıldı.

Ancak, sürücülerden Burak İ, Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kars'ta traktör, otomobil ve süt toplama kamyonetinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars'ta traktör, otomobil ve süt toplama kamyonetinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

