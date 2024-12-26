Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
Kars'ta gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Operasyon sırasında gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Operasyon Detayları
Kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucu, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.
Adli Süç Süreci
Gözaltındaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.
Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.