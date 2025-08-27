Kars'ta Yenişehir Mahallesi'nde Anız Yangını Söndürüldü

Kars'ta, Yenişehir Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangının yayılmasını engelledi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Görüntüler kaydedildi

Olay sırasında çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.