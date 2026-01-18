Kars’ta Yoğun Kar: 32 Köy Ulaşıma Kapandı, Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Seferber

Kars’ta yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri hasta vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu

Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı felç etti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde ulaşım aksadı, köy yolları kapandı.

Yoğun kar nedeniyle 32 köyün kent ile bağlantısı kesildi. Bu koşullarda İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor ve kar ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bazı acil durumlarda sağlık ekipleri de harekete geçti. Kağızman’a bağlı Ülker ve Arpaçay’a bağlı Taşlıağıl köylerinde hasta ve acil vakalar için 112 Acil Servis ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli şekilde müdahalede bulundu.

Açılan yollar sayesinde köylerdeki hastalara ilk müdahale yerinde yapıldı; durumu ciddi olanlar ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmalarıyla sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü vurguladı. Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor.

