Kars’ta Yoğun Kar: 32 Köy Ulaşıma Kapandı, Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Seferber

Kars’ta yoğun kar ve tipide 32 köy yolu kapanırken, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri hasta vatandaşlara ulaşmak için koordineli çalışma yürüttü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:48
Kars’ta Yoğun Kar: 32 Köy Ulaşıma Kapandı, Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Seferber

Kars’ta yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri hasta vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu

Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı felç etti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde ulaşım aksadı, köy yolları kapandı.

Yoğun kar nedeniyle 32 köyün kent ile bağlantısı kesildi. Bu koşullarda İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor ve kar ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bazı acil durumlarda sağlık ekipleri de harekete geçti. Kağızman’a bağlı Ülker ve Arpaçay’a bağlı Taşlıağıl köylerinde hasta ve acil vakalar için 112 Acil Servis ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli şekilde müdahalede bulundu.

Açılan yollar sayesinde köylerdeki hastalara ilk müdahale yerinde yapıldı; durumu ciddi olanlar ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmalarıyla sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü vurguladı. Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor.

KARS'TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, İL ÖZEL...

KARS'TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, İL ÖZEL İDARESİ VE SAĞLIK EKİPLERİ HASTA VATANDAŞLARA ULAŞABİLMEK İÇİN SEFERBER OLDU. ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN EKİPLERİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA KÖYLERDEKİ HASTALARA MÜDAHALE EDİLDİ.

KARS'TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, İL ÖZEL...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik’te Kar Coşkusu: Ertuğrul Gazi Mahallesi Beyaza Büründü
2
Sultanbeyli'de Kar Yağışı Etkili
3
Kars’ta Yoğun Kar: 32 Köy Ulaşıma Kapandı, Özel İdare ve Sağlık Ekipleri Seferber
4
Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
5
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Yeni Başkanı Aytaç Dilci
6
Aydos Kalesi Karla Büyüledi: Sultanbeyli'de Kartpostal Gibi Görüntüler
7
Batman'da İncesu Köyünde Mahsur Kalan Hasta 7 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları