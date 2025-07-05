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Kars ve Ağrı'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Kars ve Ağrı'da düzenlenen anma etkinliklerinde Kerbela şehitleri dualarla yad edildi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 12:20
Kars ve Ağrı'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Kars'ta Kerbela Şehitleri İçin Anma Etkinliği

Kars ve Ağrı'da, Kerbela şehitleri için anlam dolu anma programları gerçekleştirildi. Kars'ta, Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayrağı ve prominente kişilerin posterleriyle yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe katılanlardan biri, Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla yer aldı. Faikbey Caddesi'nden başlayarak Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüyen katılımcılar, burada şehitler için dualar ettiler. Ardından Kars Garnizon Şehitliği'ne giden grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Bazı katılımcılar, Filistin ve İran bayrakları da taşıyarak, dayanışma ve saygı gösterdiler.

Ağrı'da Taşlıçay İlçesinde Anma Programı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de benzer bir anma programı düzenlendi. Ehlibeyt Yeşil Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar sabah erken saatlerde bir araya gelerek asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret ettiler.

Etkinlik, Ehlibeyt Yeşil Camisi’ne kadar yürüyüşle devam etti. Yürüyüş sırasında ilahiler okuyarak duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Program, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla sürdü ve Dernek Başkanı Mehmet Hanbaba’nın konuşmasıyla son buldu. Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak da etkinliğe katılarak destek verdiler.

Kars'ta Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi. Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir...

Kars'ta Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi. Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı, Atatürk, Hazreti Ali ve Hüseyin'in posterlerini taşıyan grup, buradan yürüyüşe başladı. Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüdü.

Kars'ta Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi. Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir...

Kars'ta Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi. Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı, Atatürk, Hazreti Ali ve Hüseyin'in posterlerini taşıyan grup, buradan yürüyüşe başladı. Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüdü.

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