Karşıyaka Belediyesi: Çöpler Depolama Alanı Bulamayınca Kamyonlarda Bekliyor

Karşıyaka Belediyesi, Harmandalı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan depolama yetersizliği nedeniyle çöplerin kamyonlarda bekletildiğini, nakil ve bertarafın Büyükşehir sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:17
Karşıyaka Belediyesi'nden çöp birikimine ilişkin açıklama

Depolama alanı yetersizliği ve sorumluluk tartışması

Karşıyaka Belediyesi, bir süredir biriken ve vatandaşların tepkisini çeken çöp yığınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun nedenlerinin ve sorumluluk dağılımının net olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır." ifadelerine yer verildi.

Belediye, İzmir genelinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların farkında olduğunu ve durumdan derin üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatıldığının altı çizildi; İzmir'de günlük yaklaşık 3 bin ton çöpün buraya döküldüğü hatırlatıldı.

Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarını gösterdiğini ancak Bergama'nın günlük kapasitesinin 600 ton olduğunu, oysa yalnızca Karşıyaka'nın günlük çöpünün 400 ton olduğunu kaydetti. Açıklamada, çevre ilçelerden gelen atıkların da Bergama'yı doldurduğu için kamyonların tesise yönlendirilmesinde büyük sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.

Karşıyaka Belediyesi, çöplerini bir süre Tire'deki geçici depolama alanına götürdüklerini ancak vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine o alanın da kapatıldığını belirtti. Ayrıca toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin turuncu tırlarına aktarılarak bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği, fakat her ilçe için yeterli sayıda tır tahsis edilmediğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler öne çıkarıldı: "İzmir Büyükşehir Belediyesinin yönlendirdiği ve Bakanlığın izin verdiği alanlarda depolama sağlıyoruz ancak bu alanların yetersizliği nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Depolama alanı bulamadığımızda, çöpleri kamyonlarımızda tutmak zorunda kalıyoruz. Bu da yeni çöpleri toplamamıza engel oluşturuyor."

Belediye, bu süreçte Bakanlık tarafından denetimler yapıldığını ve idari yaptırımlar uygulanabileceğini belirterek, sorunun kalıcı çözümünün yeni döküm yerlerinin belirlenmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Son olarak, Karşıyaka Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin kısa sürede sonuç vereceğine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

