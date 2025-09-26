Karşıyaka'da Çöp Krizi: Vatandaştan Belediye Tepkisi

Karşıyaka'da 4 günlük iş bırakma sonrası Bostanlı ve Şemikler'de çöpler toplanmadı; vatandaşlar kötü koku ve hijyen sorununa tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:56
İş bırakma sona erdi, ancak temizlik aksaması sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöpler ve oluşan kötü kokulara tepki gösterdi. Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesi'ne bağlı yaklaşık 1800 işçinin yürüttüğü 4 gün süren iş bırakma eylemi sona ermesine rağmen bazı bölgelerde temizlik yapılmadı.

Özellikle Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöp toplanmadığı görüldü; oluşan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

Mevlüt Akçay sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Ortamı görüyorsunuz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, 'Dede bu ne?' diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Bu normal değil. 'İşçilerin parası ödenmemiş' diyorlar. Ama belediyeysen, çözmek zorundasın." dedi.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız ise her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını söyleyerek, "Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız." ifadelerini kullandı.

Doğukan Çelebi de çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.

Vatandaşlar, biriken çöplerin kısa sürede toplanmasını ve belediyenin hijyen önlemlerini artırmasını talep ediyor.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 4 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi. Buna rağmen Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöplerin toplanmadığı görüldü.

