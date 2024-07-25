Karsu Harbiye'de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Karsu'dan Harbiye'de Unutulmaz Bir Gece

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği bir araya getiren yetenekli piyanist ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde tutkulu bir konser gerçekleştirdi.

Renkli Repertuvar ve Eğlenceli Anlar

Musicarium tarafından yapılan açıklamada, Karsu'nun "Jest Oldu", "Sonunda" ve "Siyah" gibi sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar sunduğu belirtildi. Konserin ikinci bölümünde "İstanbul, düğünüme hoş geldin" diyerek seyircilerle birlikte dans eden sanatçı, oldukça keyifli anlar yaşattı.

Öne Çıkan İsimler

Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de dikkat çekti. Oyuncular Elçin Sangu, Alina Boz, Deniz Baysal, Elçin Afacan, Yüsra Geyik ve Gülper Özdemir gibi birçok isim bulunurken, yapımcı Umut Evirgen, müzisyen Barış Yurtçu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz da etkinlikte yer aldı.

Türk Müziğinin İkonik Eserleri

Musicarium ve Y Kültür Sanat iş birliğiyle düzenlenen konserde Karsu, Türk müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu ve Barış Manço gibi sanatçıların eserlerini de yorumladı. Bu sayede katılımcılara nostaljik anlar yaşattı.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.