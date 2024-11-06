Kartal'da Çöp Sorunu Büyüyor

Kartal'da Çöp Krizi Sürüyor

Kartal Belediyesi ile Genel İş Sendikası'nın imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen temizlik işçileri, süresiz iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu durum, ilçenin ara sokaklarında toplanmayan çöplerle sonuçlandı.

Gelişmeler ve Tepkiler

4 Kasım'da işe dönen işçilere rağmen, Kartal'ın ara sokaklarındaki çöpler hala toplanmadı. Mahalle sakinleri, bu duruma tepki göstererek, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. Ana caddelerdeki çöpler alınırken, ara sokaklardaki çöp yığınları çevreye kötü kokular yaymaya devam ediyor.

İşletmelere ait çöplerin sokaklara gelişigüzel bırakıldığı ve bazı vatandaşların çöpleri ayırdığı gözlemlendi. Çöp yığınları nedeniyle sürücüler park yeri bulmakta zorlanırken, geri dönüşüm için atık toplayanların da zor anlar yaşadığı belirtildi.

Vatandaşlardan Ses Var

Soğanlık Yeni Mahalle sakini Ercan Akdağ, "Çöpler yüzünden ara sokaklarda sineklerin arttığını ve pis koku nedeniyle evlerimizde cam açamaz hale geldiğimizi" ifade etti. Ayrıca, çöplerin tamamen toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp dağlarının oluştuğunu savunan Akdağ, "Aşırı derecede koku var. Çok fazla sinek mevcut ve bu durum evlerimizi rahatsız ediyor. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşmasını talep ediyoruz" dedi.

Sendika ve Grev Süreci

Geçtiğimiz günlerde DİSK'in Genel İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinin kabul edilmediğini açıklayarak 3 Kasım akşamı Kartal Belediyesi binası önünde ortak bir eylem gerçekleştirmişti. Sendikanın İstanbul'daki 4 şubesi, süresiz iş bırakma kararı aldı. Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, eylemin sebebi olarak işçilerin çıkarlarını korumak olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından Beykoz Belediyesi'nde de Hizmet-İş Sendikası üyeleri grev kararı aldı ve 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını açıkladı.