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Kartal'da evinde timsah besleyen şahıs polisler tarafından yakalandı!

İstanbul'un Kartal ilçesinde, evinde 1,5 metre uzunluğunda bir timsah beslediği iddia edilen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 14:08
Kartal'da evinde timsah besleyen şahıs polisler tarafından yakalandı!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartal'da bir evde yasa dışı olarak timsah beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, uluslararası koruma altındaki canlı türlerine ilişkin sözleşme kapsamında evde bakılması yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın bulunduğu adresi tespit etti.

kartal timsah

SOSYAL MEDYADA ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLER

Yapılan incelemeler sonucunda, timsahın sahibi olduğu belirlenen A.P. adlı kişinin, timsahı kazak giydirdiği ve tasma ile gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

TİMSAH DOĞA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, şüphelinin evinde timsahla birlikte kullanılan eşyaların yanı sıra timsah tahniti bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli A.P, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin evinde ele geçirilen timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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