Kartal'da Kolon Çatlağı Nedeniyle 4 Katlı Bina Tahliye Edildi

Kartal Yukarı Mahallesi'nde kolonlarında çatlak oluşan 17 daireli 4 katlı bina güvenlik önlemleri alınarak tahliye edildi ve mühürlendi.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 23:27
Kartal'da kolon çatlağı ihbarı sonucu 4 katlı bina boşaltıldı

Güvenlik önlemleri alındı, detaylı inceleme yarın yapılacak

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak adresinde bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştuğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri bazı eşyalarını alarak yapıyı terk etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından yetkililer binanın mühürlenmesine karar verdi.

Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı. Belediye ve ilgili birimler, detaylı incelemelerin yarın yapılacağını bildirdi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri ve çalışmalar bölgedeki vatandaşların güvenliği için sürdürülüyor.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.

