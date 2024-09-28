Kartal'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Kartal'daki Motosiklet Kazası Canlı Olarak Kaydedildi

Kartal'da gerçekleşen bir motosiklet kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 26 Eylül tarihinde Çarşı Mahallesi Kıyı Sokak'ta meydana geldi.

Motosiklet, Yürüyen Kadına Çarptı

E.Y. adlı sürücünün kullandığı motosiklet, yolda yürüyen Sümeyra C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sümeyra C. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sümeyra C.'nin Durumu İyi

Hastanede tedavi altına alınan Sümeyra C.'nin sağlık durumu stabil olduğu ve daha sonra taburcu edildiği bildirildi. Olayın ardından Sümeyra C.'nin, yaşanan olayla ilgili olarak polis merkezine başvurarak şikayette bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin Sümeyra C.'ye çarptığı anlar net bir şekilde görünmektedir.