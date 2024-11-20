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Kartal'da Ters İstikamette Kaçan Motosikletliye 36 Bin 300 Lira Ceza

Kartal'da, polis kontrol noktasından kaçan motosikletliye toplamda 36 bin 300 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:20
Kartal'da Ters İstikamette Kaçan Motosikletliye 36 Bin 300 Lira Ceza

Kartal'da Trafik Kontrolü Kaçışla Sonuçlandı

Kartal'da, polis uygulama noktasından ters istikamete girerek kaçan motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 300 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal sahil yolundaki kontrol noktasından kaçan motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Yakaladıkları Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı

Ekipler, motosikletin plakasından kimliğini belirledikleri A.E.O.'yu kısa sürede yakaladı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden toplamda 36 bin 300 lira cezai işlem uygulandı. Bu maddeler arasında araç tescil belgesini bulundurmamak, ölçülere aykırı plaka takmak ve ters istikamette sürmek gibi ihlaller yer aldı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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