Kartalkaya'da Yangın: Olayda Kurtulan Fotoğrafçı Mehmet Tahir Nama'nın Korku Dolu Anıları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatta kalan otel fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama, yaşadığı dehşeti anlattı. 33 yaşındaki Nama, yangın sırasında sekizinci kattan çarşaflarla inerek kurtulduklarını ifade etti.

Olay Anı

Nama, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, olayın kış sezonunda fotoğrafçılık yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti. Yangın sırasında yaralandığını ve tedavisinin ardından Milas ilçesindeki evine döndüğünü vurguladı. Yangın sırasında bulundukları odada duman ve bağrışmalarla uyandığını aktaran Nama, "Çok üzücü bir gece oldu. Yanımdaki arkadaşımı uyandırdım. Daha önce de otelde çalıştığımız için hem personelin kullandığı hem bizim yangın merdiveni olarak adlandırdığımız merdivenlerden inmenin daha iyi olacağını düşündük," dedi.

Yangın Merdiveni ve Kurtuluş Çabası

Olay sırasında yedinci kata inemediklerini ve yalnızca dumanın kaplamadığı koridorun sonundaki odaya geçtiklerini anlatan Nama, "Odaya gelen dumanı engellemek için havluyu ıslatıp kapının altına koyduk ama yine de duman hızla içeri girdi," dedi.

Hayatta kalma mücadelesinde, yangın merdiveninden faydalanmaya çalıştıklarını belirten Nama, bu korku dolu anları şöyle aktardı: "İçerideki odada 15-20 kişi vardı. Hepsi ailelerdi. Camı kırıp yatakları dışarıya fırlattık ve çarşaflarla aşağı inmeye başladık. Ben indirirken çarşafı tutamadım ve yaklaşık iki metreden düşerek yaralandım."

Hastane Süreci

Hastaneye kaldırıldıktan sonra kendilerine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nama, yaşadıklarının etkisinden kurtulmanın zor olduğunu vurguladı. "Allah bir daha yaşatmasın," diyerek o anların dehşetini dile getirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından sağ kurtulan otelin fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama, AA muhabirine açıklamada bulundu.