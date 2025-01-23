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Kartalkaya'daki Otel Yangınına İlk Müdahale Anları Görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin ilk müdahale anlarına dair görüntüler gün ışığına çıktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:17
Kartalkaya'daki Otel Yangınına İlk Müdahale Anları Görüntülendi

Kartalkaya'daki Otel Yangınına İlişkin İlk Müdahale Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan üzücü otel yangınına ilişkin ilk müdahale anlarına dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Yangında hayatını kaybeden toplam 78 kişi için derin bir üzüntü yaşanıyor.

Yangının Başlama Anı ve Müdahale Süreci

Grand Kartal Otel'deki yangın ihbarı, 03:27'de alınmıştı. Ardından, hızlı bir şekilde ilk müdahale süreci başlamıştı. Civarındaki vatandaşlar, saat 04:30 civarında meydana gelen gelişmeleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde, otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından yükselen alevler açıkça görünmekte. Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlarda, binadan kopan alevli parçaların çevreye saçılma anları da dikkat çekiyor.

Yangın, çevredeki vatandaşları da alarma geçirirken, olay anındaki müdahale ve mücadele çabaları takdir topladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmiş değil.

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