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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile, Adana'da Defnedildi

Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren aile, Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:42
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile, Adana'da Defnedildi

Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aileye Veda

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Mert Doğan (41), eşi Duygu Doğan (40) ve iki kızları Doğa (9) ile Mavi Doğan (7), Adana'da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Cenaze, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi. Törende, ailenin yakınları gözyaşlarına boğulurken, anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak büyük bir acı yaşadı. Kılınan namazların ardından, ailesi ve dostları cenazeleri dualarla toprağa verdi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve birçok yetkili katıldı.

Aile Tatil Planlarıyla Geldi

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çifti, yarıyıl tatili için kızlarıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmişlerdi. 24 Ocak'ta ise Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı. Mert Doğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir polyester firmasının genel müdürü olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan ailenin yakınları gözyaşı döktü.

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