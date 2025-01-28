Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Otelde İnceleme Başlatıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın İncelemesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başmüfettişler inceleme gerçekleştirdi.

Başmüfettişler ve Soruşturma Süreci

Bakanlık tarafından görevlendirilen iki başmüfettiş ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde detaylı bir inceleme yaptı. Yangın mahallinde uzun bir süre kalan başmüfettişler, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, ilerleyen günlerde detaylı bir raporun hazırlanacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangın olayının ardından dört başmüfettişin görevlendirildiğini ve gerekli incelemelerin yapılacağını belirterek Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.