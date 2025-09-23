Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası: 2. duruşma devam ediyor

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davasında 2. duruşma devam ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, aralarında otel sahibi ile belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Dava, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülüyor.

Duruşmada taleplerin değerlendirilmesi

Duruşmanın 2. celsesinde, sanık ve müşteki avukatlarının talepleri alındı ve cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı, taleplerin dosya esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu, tanıkların dinlenilmesi, 'White Fox' isimli işletmede keşif ile diğer taleplerin dosyanın esasına yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Heyet, Gazelle Otel resepsiyon ön büro müdürü Muharrem Tabur'un tanık olarak dinlenilmesi talebini de, daha önce iki kez beyanı alındığı gerekçesiyle reddetti fakat bazı müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul etti.

Muharrem Tabur'un beyanı

Duruşmaya verilen aranın ardından salona getirilen tanık Muharrem Tabur, önceki beyanlarının doğru olduğunu söyledi. Tabur, Gazelle Otel'de ön büro müdürü olarak çalıştığını ve yangın sırasında evde olduğunu, haber verilmesi üzerine yangın bölgesine geçtiğini ifade etti.

Mahkeme başkanının, WhatsApp grubunda 'Sanırım Halit (tutuklu sanık otelin sahibi Halit Ergül) demiş, personeli uyandırın, biz söndürelim, misafirleri uyandırmayın.' şeklindeki mesajın neden yazıldığına ilişkin sorusuna Tabur, 'Yangından sonra doğal olarak herkes bir şeyler konuşuyor. Kendi aramızda yaptığımız istişareler. Buna ilişkin kulaktan duyma bilgiler vardı, onları dile getirdik.' yanıtını verdi.

Tabur, WhatsApp grubunda herkesin resepsiyon personeli olduğunu, mesajlardaki bazı ifadeleri ise kendi görüşü olarak beyan ettiğini söyledi. Ayrıca 16 Aralık'ta yapılan teftişte Halit Bey'in yanında iki kişinin geldiğini ve restoranda yemek yediklerini belirtti; para alındığına dair bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Heyetin kararları ve talepler

Sanık ve müşteki avukatlarının WhatsApp grubundaki 13 kişinin dinlenilmesi talebine cumhuriyet savcısı karşı çıktı; heyet bu talebi reddetti. Ayrıca, Tabur hakkında suç duyurusunda bulunulması talebi de reddedildi.

Heyet, ETS Tur hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine daha önce karar verildiği için tekrar karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına ilişkin talepler de, ilgili soruşturmanın dosyadan ayrıldığı ve dava dosyasının tekamül etmesi nedeniyle reddedildi.

Duruşmayı izleyenler

Duruşmayı, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de izledi.