Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davası: Aileler Adalet Bekliyor

Duruşma öncesi açıklamalar

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangında oğlu Yiğit'i yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin esas hakkındaki mütalaaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençbay: "Organize kötülük" ve toplum vicdanı

Gençbay, felaketi "organize kötülük" olarak nitelendirerek, ikinci duruşmanın başladığını ve ailelerin bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını hatırlatan Gençbay, mahkemenin bugüne kadar yürüttüğü yargılamanın adil yargılamanın nasıl olması gerektiğini topluma ve dünyaya gösterdiğini belirtti ve bundan sonra da adaletli şekilde devam edeceğine inandığını ifade etti.

"Bu davada verilecek karar, toplum vicdanına dokunduğu, toplum vicdanındaki takdirleri karşıladığı takdirde artık bu toplumda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok şey değişecektir."

Toplumlarda cezasızlık algısının yaygınlaşmasının en büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Gençbay, bu duruşmada verilecek kararın bu algının yıkılmasına vesile olacağına inandığını söyledi. Ayrıca, "Altına imza atan kamu görevlisinden bu işletmeyi işleten bütün sorumlulara kadar insan hayatını öncelemeyen hiçbir şeyin artık bu toplumda yeşermeyeceğini, tutunmayacağını bu karar önümüze çıkartacaktır inşallah." dedi.

Gençbay, davanın başlangıçta eksik başladığını ve bu eksikliğin tamamlanacağını vurguladı. Eksikliğin, sürecin sadece bugün yargılanan sanıklarla sınırlı kalmaması gerektiği olduğunu belirterek, Danıştay 1. Dairesi'nde devam eden süreçte özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelleri ve Bolu'da otelin yapımından facianın ortaya çıktığı ana kadar görev yapan valilerin de sorumluluğunun araştırılacağını söyledi.

Gençbay, bu davanın toplumda yargı ve adalet algısının yerleşmeye başladığı dönüm noktası olacağını da ekledi.

Gültekin: "Artık bizim acelemiz yok"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, faciada sorumluluğu bulunanların tamamı yargının önüne çıkarılmadan kamu vicdanının tatmin olmayacağını belirtti. Aileler olarak daha da kenetlendiklerini söyleyen Gültekin, ilgili bazı personelin tek başına sorumlu gösterilmesini kabul etmediklerini ifade etti: "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 3 personelinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli bir personelinin önümüze getirerek 'Sorumlu bu.' denilmesini, aklımızla alay edilmesi olarak kabul ediyoruz. Asla kabul etmiyoruz."

Gültekin, ailelerin yüreğine su serecek, örnek teşkil edecek bir karar beklediklerini vurguladı. İkinci duruşmada esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasını, bazı ara kararlar ve müşteki ifadeleri tamamlanmadan anlayamadıklarını belirterek, "Bizim evlatlarımızın tümü yangında yandı. Artık bizim acelemiz yok. Biz, hızlı değil, kamuoyunun gözünden kaçırılmış bir karar değil, adil bir karar bekliyoruz." dedi. Konuşmasının ardından alana getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Diğer ailelerin beklentisi ve toplumsal destek

Yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan da adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtti. Savcının hızlı mütalaa verdiğini düşündüğünü söyleyen Doğan, daha delillerin toplanmadığını ve henüz sanık sandalyesine oturmamış birçok kişinin bulunduğunu belirterek, "Adalet, biraz hızlı ve yerinde olursa değerli ama bu kadar da hızlı değil. Biz, intikam değil adalet istiyoruz."

Duruşma çevresindeki bazı vatandaşlar, apartmanlarından pencerelere asarak mağdur ailelere destek verirken, mağdur aileler de bekleme alanındaki çardaklara beyaz çarşaflar astı.