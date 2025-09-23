Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklandı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada ara karar açıklandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde özel salonda görülen davada, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor.

Mütalaa, delil talepleri ve HTS kayıtları

Davanın 2. duruşmasında, yangında yakınlarını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ile bazı tutuklu sanıklar, otel yöneticileri ve itfaiye yetkililerinin telefonlarının imaj kayıtlarının alınmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların HTS ve baz kayıtlarının alındığını, dijital materyallerdeki çelişkilerin sanık ve tanıklara sorulduğunu belirterek talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, ilgili telefonlara ilişkin imaj kayıtlarının alınması şeklinde daha önce arama ve el koyma kararı verildiğini belirterek söz konusu talebi reddetti.

Esas hakkındaki mütalaa ve ceza talepleri

Celse arasında mahkemeye sunulan 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaayı okuyan cumhuriyet savcısı, birçok sanık için ağır hapis cezaları talep etti. Buna göre; otel sahibi Halit Ergül, otelin Genel Müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' suçundan 1950'şer yıla, ayrıca 'olası kastla kasten yaralama' ve 'olası kastla nitelikli mala zarar verme' suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, bazı muhasebe ve teknik personel, mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları ve dışarıdan hizmet veren firma yetkililerine ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

İl Özel İdaresi yöneticileri hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk için beraat talep edildi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını, bazı tutuksuzlara yönelik adli kontrol hükümlerinin sürmesini; muhasebe personeli Mehmet Salun, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile iş güvenliği uzmanları Ece Kayacan ve Kübra Demir'in tutuklanmasını talep etti.

Sanık savunmaları

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar savunma yaptı. Otel sahibi Halit Ergül 'Bir şey söylemiyorum. Zararı gidermek isterim.' dedi. Otelin Genel Müdürü Emir Aras 'Öngörerek ve ne olursa olsun diyerek orada kalmam mümkün değil. Kusurum oranında zararı gidermek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Emine Murtezaoğlu Ergül tahliye ve zararı karşılama taleplerinde bulundu. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da beraat, tahliye ve adli kontrolün kaldırılmasını talep etti; bazı tutuksuzlar ise mütalaaya karşı ek süre istedi.

Mahkeme kararı ve duruşma takvimi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı sanıklar açısından 'konutu terk etmeme' şeklindeki ve diğer adli kontrol hükümlerinin sürmesine hükmedildi. Ayrıca zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre tanındı.

Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek 27 Ekim'e ertelendi.