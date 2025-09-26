Kartalkaya Otel Yangını: 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Soruşturma İzni

Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkında soruşturma izni verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:50
Kartalkaya Otel Yangını: 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Soruşturma İzni

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma izni

Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Başvuruyu kimler yaptı?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara itiraz ederek dosyayı Danıştay'a taşıdı. İtiraz edilen isimler arasında Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personeli yer aldı.

Kimler hakkında izin verildi, kimlere izin verilmedi?

Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin soruşturma gerektirecek nitelikte olduğuna karar vererek Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni verdi.

Öte yandan, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmedi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
2
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
4
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
5
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
6
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı