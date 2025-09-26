Kartalkaya Otel Yangını: 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Soruşturma İzni

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma izni

Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Başvuruyu kimler yaptı?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, soruşturma izni verilmemesi yönündeki karara itiraz ederek dosyayı Danıştay'a taşıdı. İtiraz edilen isimler arasında Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personeli yer aldı.

Kimler hakkında izin verildi, kimlere izin verilmedi?

Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin soruşturma gerektirecek nitelikte olduğuna karar vererek Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni verdi.

Öte yandan, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmedi.