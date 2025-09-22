Kartalkaya otel yangını davası: Sanık savunmaları 4 müşteki iddianamesi üzerine devam ediyor

Bol u 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin sanık savunmaları alındı. Aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin bulunduğu 32 sanıktan 19'u tutuklu olarak yargılanıyor.

Duruşmanın seyrinde öne çıkanlar

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel oluşturulan salonda yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yaralı müştekiler ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, celse arasında gelen belgeler ve müştekiler Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya ilişkin iddianamenin dosyayla birleştirilmesine dair taraflara söz verdi.

Avukat Gültekin'in tepkisi ve salon gerilimi

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, beyanda bulunduğu sırada sanık müdafilerinin araya girmesine tepki gösterdi. Gültekin, konuşurken müdahale edenlere karşı sert sözler sarf ederek, tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'a yönelik ifadesini hedef aldı: "Konuşmanızın başında, 'Vicdanen rahatsızlık hissetmiyorum.' dediniz. Sizden rahatsızlık hissetmenizi beklemiyoruz, sizde vicdan mı var?" Salonda bazı müştekiler ve Gültekin, sanıklara yönelik olarak "Katiller" ve "Katil" diye bağırdı.

Sanıkların savunmaları

Tutuklu sanık otelin genel müdürü Emir Aras, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Aras, "Yangının hızla yayılacağını bilsem eşimi ve çocuğumu orada kaldırır mıydım?" diye sorgulayarak, ifadesinde "kameraları kendim kurduğunu" söylediğini ve bu görüntülerin çıkacağını bildiğini aktardı. Aras, panik anında dumana odaklandığını ve çıkarken "yangın var" diye bağırdığını belirtti.

Aras ile yapılan sorgulamada alarm konusunda da tartışma yaşandı. Avukat Gültekin'in "Alarmı çalıştırın diye talimat verdim dediniz. Böyle bir talimat verdiniz mi?" sorusuna Aras, "Saat 03.34'te bunu söylediğimi sonradan ses kayıtlarından öğrendim. Zaten daha önce hatırlamadığımı söylemiştim. Şu an ses kayıtlarından öğrendiğimi söyledim." şeklinde cevap verdi. Aras ayrıca "Alarmın çalışmadığını bilmiyordum. Bilsem alarmları öttürün demem." dedi.

Tutuklu şirket yönetim kurulu üyesi Emine Murtezeoğlu Ergül önceki savunmasını tekrarladı. Mutfak görevlileri tutuksuz sanıklar Enver Öztürk ve Faysal Yaver de önceki ifadelerini yinelerken, Yaver sorumluluğu kabul etmedi.

Otel sahibi Halit Ergül'ün savunması

Tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül de daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Bu olayın olabileceğini bilseydim ne misafirleri ne eşimi kaldırırdım, ne kendim kalırdım. Oteli kendim kapatırdım." dedi. Ergül, denetim ve güvenlik konularında kendisini yanıltanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sigorta şirketi olduğunu belirtti: "Bu olayda olursa olsun demem mümkün değil, kendim kalıyorum, eşim kalıyor, misafirler kalıyor."

Mahkeme başkanının "Kimseye misafirleri uyandırmayın dediniz mi?" sorusuna Ergül, "Hayır." yanıtını verdi. Gültekin'in müdahalelerine karşı Ergül, "Araya girmeyin lütfen." derken, Gültekin salon içinde tepkisini sürdürdü.

Ergül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve otelle bağlantılı sorulara ilişkin, "Toplantılardan tanıdım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda yönetim kurulu üyesiydim, o da bakan yardımcısıydı. Normalde başkanı bakan yardımcısıdır. Gazelle Otel'de bildiğim kadarıyla kalmadı. ETS Tur'la Muharrem Bey (Gazelle Otel personeli) muhatap olur, kendisi Ahmet Demir'e bağlı." şeklinde cevap verdi.

Ergül ayrıca müşteki avukatlarının denetim öncesi haberdar edilip edilmediği yönündeki sorusuna "Hatırlamıyorum. Zaten daha önce otelde kaldığını söyledim, denetime geldiklerinde haberim oldu." dedi. Ergül, avukatını tehdit edildiğini iddia ederek bu nedenle duruşmaya katılamadığını ileri sürdü.

Diğer talepler ve duruşmanın akışı

Tutuklu sanık teknik personel Hüseyin Özer tahliye talebinde bulundu. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İbrahim Polat ise önceki ifadelerini tekrar ederek, belediye yetkililerinin otelde tespit ettiği eksikliklerden haberdar olmadığını savundu.

Duruşmaya ara verildi.