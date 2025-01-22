Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay Uğurlandı

Boluda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yiğit Gençbay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın oğlu olan Yiğit Gençbay için Dodurga Mahallesi'ndeki Türkkonut Merkez Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, Gençbay'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda önemli isim de yer aldı.

Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler yer aldı.

Defin İşlemleri

Gençbay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedildi. Yangın sonucunda yaşamını yitiren Yiğit Gençbay, sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen cenaze törenine katıldı.