Kartalkaya Yangını: Genel Müdür Emir Aras'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki Yangın: Tutuklu Genel Müdür Emir Aras'ın Açıklamaları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Yangın sırasında otelin 7'nci katında kızı ile beraber bulunduğunu belirten Aras, gece telefonunun çaldığını ve yangın olduğu bilgisinin verildiğini ifade etti. Kat sorumlusunun kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını bildirdiğini söyleyen Aras, yoğun duman nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını ve o an için hiçbir şey düşünemediğini aktardı.

Emir Aras'ın İfadesinden Öne Çıkanlar

Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve 2012'den itibaren Gazelle Otel'de çalıştığını belirterek kendi görev tanımının otel içindeki denetimlerden ziyade rezervasyon ve bilgisayar işlemleriyle ilgili olduğunu ifade etti. Her kış Grand Otel'de genel müdürlük yaptığını ancak genellikle denetimlere katılmadığını vurguladı.

Otel müdürü Zeki Yılmaz ile birlikte turizm bakanlığının gerçekleştirdiği denetimlerde yer aldığını ancak son yapılan denetimlerin detaylarını bilmediğini kaydetti. Yangın anında yaşadığı korku dolu anları anlatırken, çok üzgün olduğunu tekrar vurguladı.

Olayın Arka Planı: Yangında, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplamda 19 kişi tutuklandı.