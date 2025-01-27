Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya Yangınında Şok Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar’ın ifadeleri gün yüzüne çıktı.

İlk İfade: Sedat Gülener

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta tutuklama kararı vermişti. Gülener, savcılıktaki ifadesinde, ondan bağımsız olarak çalışan diğer müdürlerin bağlı olduklarını belirtti. Yangın güvenliği denetim taleplerinin kendisine ulaşmadığını ve ilgili müdürlüklerin işlemleri yürüttüğünü ifade etti.

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi, yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar ve süreç hızla ilerler. Dilekçenin geri çekildiğini gördüğümde durumu itfaiye müdürüne sorduğumda, başvuruların geri çekildiğini öğrendim," dedi Gülener. Ayrıca, Grand Kartal Otel sahipleriyle kişisel tanışıklığı olmadığını vurguladı.

İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un Savunması

İtiraflarında, olay yerine zamanında ulaştıklarını ve kurtarma eylemlerinde bulunduklarını söyleyen Kenan Coşkun, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Coşkun, "Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Somut bir delil sunulmamıştır," dedi.

İtfaiye Personeli İrfan Acar’ın İfadesi

İtfaiye personeli İrfan Acar da ifadesinde, yangın sırasında görevini aksatmadığını ve eksiklikleri zamanında ilgili birime bildirdiğini belirtti. Acar, "Benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum," diye konuştu.

Tüm bu ifadeler, yangın güvenliği ihlalleri ve sorumlulukların araştırıldığı bu kritik davaya ışık tutuyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.