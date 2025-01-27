DOLAR
35,73 -0,15%
EURO
37,55 -0,21%
ALTIN
3.146,92 1,06%
BITCOIN
3.595.605,03 4,14%

Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki yangınla ilgili tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı. Yangın güvenliği hususunda sorumlulukları sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:06
Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya Yangınında Şok Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar’ın ifadeleri gün yüzüne çıktı.

İlk İfade: Sedat Gülener

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta tutuklama kararı vermişti. Gülener, savcılıktaki ifadesinde, ondan bağımsız olarak çalışan diğer müdürlerin bağlı olduklarını belirtti. Yangın güvenliği denetim taleplerinin kendisine ulaşmadığını ve ilgili müdürlüklerin işlemleri yürüttüğünü ifade etti.

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi, yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar ve süreç hızla ilerler. Dilekçenin geri çekildiğini gördüğümde durumu itfaiye müdürüne sorduğumda, başvuruların geri çekildiğini öğrendim," dedi Gülener. Ayrıca, Grand Kartal Otel sahipleriyle kişisel tanışıklığı olmadığını vurguladı.

İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un Savunması

İtiraflarında, olay yerine zamanında ulaştıklarını ve kurtarma eylemlerinde bulunduklarını söyleyen Kenan Coşkun, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Coşkun, "Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Somut bir delil sunulmamıştır," dedi.

İtfaiye Personeli İrfan Acar’ın İfadesi

İtfaiye personeli İrfan Acar da ifadesinde, yangın sırasında görevini aksatmadığını ve eksiklikleri zamanında ilgili birime bildirdiğini belirtti. Acar, "Benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum," diye konuştu.

Tüm bu ifadeler, yangın güvenliği ihlalleri ve sorumlulukların araştırıldığı bu kritik davaya ışık tutuyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı
3
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
4
Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
5
Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi
6
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!