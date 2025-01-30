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Kartalkaya Yangınında Aşçı Faysal Yaver'in Şok İfadesi: Alarm Yoktu, Sadece Bağırarak Uyardım

Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda tutuklanan aşçı Faysal Yaver, yangın anındaki deneyimlerini anlattı ve alarmın çalışmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:20
Kartalkaya Yangınında Aşçı Faysal Yaver'in Şok İfadesi: Alarm Yoktu, Sadece Bağırarak Uyardım

Kartalkaya Yangınında Aşçı Faysal Yaver'in İfadesine Ulaşıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in ifadesine ulaşıldı. Yangını gördükten sonra bina dışına çıkana kadar, yangın alarmı veya herhangi bir uyarı sesi duymadığını belirten Yaver, insanların hayatını kurtarmak için çabaladığını anlattı.

Olay Anını Detaylandırdı

,Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanan Yaver, 20 Ocak saat 23.30-00.00 sularında mutfağa geldiğinde orada Yusuf Karahanlı'nın bulunduğunu ifade etti. İfadesinde, yangının çıkışıyla ilgili şunları söyledi:

"Mutfakta kahvaltı malzemelerini hazırlarken, Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Hemen yangın tüpü aradık ama bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar yangın tüpüne denk gelemedim. Bu nedenle yangına müdahale etme şansım olmadı."

Acil Uyarı Sisteminin Eksikliği

Yangının yayılmasıyla birlikte, Yaver'in de çalışma arkadaşlarıyla birlikte insanları uyandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Yangın anında sadece kendi sesleriyle uyarabildiklerini belirten Yaver, "Duman garajı sarmıştı. Kapıyı zorlayarak açmayı başardık ama sonra içeri girmem mümkün olmadı. Yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veya söndürmeye yarar su fıskiyesi hiçbir zaman çalışmadı" dedi.

Yangın Güvenliği Eğitimi Yok

Yaver, otelde bir aydır çalıştığını ve yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi. Otelde herhangi bir yangın güvenliği denetimi görmediğini ifade eden Yaver, "Benim kimin denetim yaptığını bilmem. Tek görevim sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır" diye konuştu.

Suçlamaları Reddetti

"Yangının önlenmesinden kim sorumlu, bilmem. Bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yok. Ben sadece yangını görenlerden biriyim" diyerek suçlamaları kabul etmeyen Yaver, insanları uyandırma çabasını savundu. Oteldeki durumu ve yaşananları detaylı bir şekilde aktaran Faysal Yaver, yaşanan felakette elinden gelen tüm yardımı yapmaya çalıştığını vurguladı.

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