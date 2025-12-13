DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.843.883,3 0,26%

Kartepe Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Manzaraları

Kartepe'de kar yağışıyla Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi beyaza büründü; yetkililer kış lastiği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:04
Kartepe Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Manzaraları

Kartepe Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Manzaraları

İstanbul'a yakın zirvede ağaçlar beyaza büründü

İstanbul’un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe’de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepede akşam saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü.

İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki zirvede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekiplerin kar küreme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimizden de kendi can ve mal güvenlikleri ile trafik güvenliği için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum

İSTANBUL’UN YANI BAŞINDAKİ ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN KARTEPE’DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ...

İSTANBUL’UN YANI BAŞINDAKİ ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN KARTEPE’DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.

İSTANBUL’UN YANI BAŞINDAKİ ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN KARTEPE’DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
2
Antalya Akseki'de Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Yaralı
3
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: Şahitler 'kiralık katil' iddiası
4
Hayrat’ta 'Gönlüm Kabe Projesi' ile 11 Şehit Yakını ve Gazi Umreye Gönderildi
5
Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yüksekova'da Yakalandı
6
Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
7
İsrail’in Hamas Komutanı Raad Saad Hedefi: Can Kaybı 4’e Yükseldi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama