Kartepe'ye Haddehane Projesine Tepki: Uzunbey'de Çadır Nöbeti

Yıldızlar Yatırım’ın Kartepe’deki 300 bin m² haddehane projesine 'ÇED olumlu' kararı halkın tepkisini çekti; Uzunbey’de kurulan çadırla vatandaşlar nöbete başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:11
Yıldızlar Yatırım Holding tarafından Kartepe'ye yapılması planlanan haddehane ve demir çelik projesine verilen "ÇED olumlu" kararı, bölge halkının tepkisini artırdı. Vatandaşlar, tepkilerini göstermek amacıyla Uzunbey mevkiinde çadır kurarak nöbete başladı.

Projenin Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yıldızlar Yatırım Holding'e bağlı Yıldız Demir Çelik tarafından Kartepe’de 24 bini devlet arazisi olmak üzere toplam 300 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan haddehane ve demir çelik fabrikası için verilen ÇED olumlu kararı, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini artırdı. Vatandaşlar, tarım arazilerinin, su kaynaklarının ve doğanın tehlike altında olduğunu belirterek Uzunbey’de "tepki çadırı" kurup nöbete başladı.

MARSİAD ve Bahri Odabaş'ın Açıklamaları

Süreci takip eden Marmara Sanayici ve İş Adamları Derneği (MARSİAD) Kurucu Genel Başkanı Bahri Odabaş, çadırın yanında yaptığı açıklamada, 15 yıl önce de aynı proje gündeme geldiğinde mücadele verdiklerini hatırlattı. Odabaş, "Vaktiyle İzmit ve İstanbul’un gıdasını temin eden Uzunbey ovalarının, fabrikaya dönüştürülmesine tepki için kurduğumuz çadırın yanındayız. 15 yıl kadar önce demir çelik fabrikası ve haddehane yapımının şantiyesi kurulmuştu. Biz o zaman halk ve sivil toplum kuruluşu olarak tepki gösterdik ve şantiyeyi kaldırttırdık. Zaman zaman yine gündeme geliyor. Burayı vaktiyle köylüden çok ucuz fiyattan satın alan holding, tekrar Kartepe’yi, İzmit’i yaşanamaz hale getirecek haddehane ve demir çelik fabrikası yapmak için bütün yolları deniyor" dedi.

Bahri Odabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlıktan ÇED olumlu kararı alınmış ama biz bununla yetinmeyeceğiz halk olarak biz bunu istemiyoruz. Kartepe’de rahat yaşamak istiyoruz. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir Kartepe ve İzmit bırakmak istiyoruz. Bu hususta hukuki mücadelemiz devam ediyor. Halk olarak bu çadırda bu fabrikanın yapılması tamamen yasal olarak da ortadan kalkıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

Odabaş, Yıldızlar Yatırım Holding yetkililerine çağrıda bulunarak, "Dünyanın şu anda birinci problemi gıda ve su iken, burada hem Sapanca gölümüzü, Yuvacık barajımızı tüm sularımızı, havamızı ve toprağımızı mahvedecek demir çelik fabrikasını istemiyoruz. Bu fabrikayı yapacak Yıldızlar Yatırım Holding’e de sesleniyoruz. Kocaeli’de 4 tane fabrikanız, bir de limanınız var. Artık Kocaeli’de yeterli parayı kazandınız. Eğer yapacaksanız bu ülkede tarıma ve yerleşime uygun olmayan binlerce dönüm yer var. Fabrikanızı gidin oraya yapın. Burada kendinizi de, bizi de zor durumda bırakmayın. Biz bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Devletin gücünü kullanarak yapılsa bile zamanı gelince bu fabrikaların hepsini yıktırmaya kararlıyız. Bu nedenle ve burada siyaset üstü yaptığımız bu organizede, tüm sivil toplum kuruluşlarını, halkımızı ve siyasi partileri de ayırt etmeden herkesi ülkeye ve ilimize yapılacak bu hançerin saplanmaması için destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşların Tepkisi

Kartepe’nin tarım ve turizm ilçesi olduğunun, bu zenginliğinin ve doğasının kirletilmemesi gerektiğinin altını çizen vatandaş Necdet Akar ise "Yıldızlar Yatırım Holding Kartepe’ye gediğinden beri meyvelerimizin 10’da 6’sı yok oldu. Şimdi yeni bir demir çelikle Avrupa’nın pisliklerini burada yıkayıp tarım arazisini yok etmek için gayret içindesiniz, yapmayın. Bir gün sizin çocuklarınız da kanser olur. Bizim çocuklarımızı kanser yapmak için para kazanmaya çalışmayın. Doğru yapmıyorsunuz" diye konuştu.

Akar, Kartepe’nin ender bulunan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, "Gölü, dağı turizmi, kara yolları, hava yolları, demir yolları olan bir turizm ve tarım alanını demir çelik yıkamak için kullanmayınız. Doğru olan, turizmin ve tarımın desteklenmesi; insanca yaşamın gerekli şekilde oluşturulması olmalıdır" şeklinde konuştu.

