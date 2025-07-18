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Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sürüklenen bir teknedeki 49 yaşındaki erkek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 01:00
Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen bir teknedeki H.K. (49), sahil güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, tekneye yanaşarak H.K.'yi güvenli bir şekilde kurtardı.

Bölgedeki operasyonun ardından sahil güvenlik botuna yedeklenen tekne, Kaş Limanı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

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