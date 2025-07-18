Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen bir teknedeki H.K. (49), sahil güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, tekneye yanaşarak H.K.'yi güvenli bir şekilde kurtardı.