Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen bir teknedeki H.K. (49), sahil güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, tekneye yanaşarak H.K.'yi güvenli bir şekilde kurtardı.
Bölgedeki operasyonun ardından sahil güvenlik botuna yedeklenen tekne, Kaş Limanı Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.