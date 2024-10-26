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Kaş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kaş'tan Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan ve 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:15
Kaş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kaş'ta Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a ait Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan uyruklu göçmen ile onlara yardımcı olan 2 organizatör emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Burdur ve Isparta'dan Kaş'a gelen Afgan uyruklu bireylerin, burada yasa dışı geçiş yapmak üzere düzenledikleri plan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkarıldı.

Yakalanma ve Sonrası

Karada kaçmaya çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatörlük yapan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bu operasyon, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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