Kash Patel, FBI Direktörü Olarak Onaylandı: İlk Hint Kökenli Atama

Kash Patel, ABD Senatosu tarafından FBI'nın yeni direktörü olarak onaylandı. Patel, siyasallaşmanın olmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:02
Kash Patel, FBI Direktörü Olarak Onaylandı: İlk Hint Kökenli Atama

Kash Patel, FBI'nın Yeni Direktörü Olarak Onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından FBI Direktörlüğüne aday gösterilen Kash Patel, Senato oylamasında 51 "evet" oyu alarak resmen göreve başladı. Bu onay ile Patel, FBI tarihindeki ilk Hint kökenli yönetici olma unvanını kazandı.

Senato Oylamasında Sonuç

Senato oylamasında 49 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu kullanıldı. Bu sonuç, Patel'in FBI direktörü olarak atanmasını sağladı. Ancak bazı Demokrat senatörler, Patel'in 6 Ocak Kongre baskını hakkında yaptıkları açıklamalardan ve FBI'daki olası siyasi işten çıkarmaları denetleme konusundaki tutumlarından dolayı ona karşı çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Senatörlerin Direnişi

Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski de Patel'e itiraz edenler arasında yer aldı. Alaska Senatörü Murkowski, oylamanın öncesinde yaptığı paylaşımda Patel'in atanmasına karşı olduğunu açıkça belirtti.

Patel'in Açıklamaları

Senatodaki onay oturumu sırasında Patel, FBI'nın başına geçmesi durumunda kurumda siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef gösterdiği isimler dahil kimseye siyasi intikam peşinde olmayacağını ifade etti. Patel, "Büro, tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getirilecektir" dedi.

Patel, "Tüm FBI çalışanları, siyasi cezalandırmaya karşı korunacak" diyerek, tehdit altında olan hiçbir çalışana yönelik cezalandırıcı yöntemler uygulamayacağını vurguladı.

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