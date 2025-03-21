Kassam Tugayları, Askalan'ı Füzelerle Vurdu: İsrail Yanıt Verdi

Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Askalan'ı roketlerle vurdu. İsrail ordusu füzelerin havada imha edildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:49
Kassam Tugayları, Askalan'ı Füzelerle Vurdu: İsrail Yanıt Verdi

Kassam Tugayları, Sendikaya Karşı Füzeli Yanıt Verdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Askalan bölgesini füzelerle vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları, yazılı bir açıklama yaparak, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Askalan'a roket saldırısı düzenledik." ifadelerine yer verdi.

İsrail Ordusu: Füzeler Havada İmha Edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden Askalan'a atılan iki füzenin, bölgede sirenlerin çalmasının ardından havada imha edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şiddetli Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. Bu süreçte, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hamas’tan Açıklama: Soykırım Başladı

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını açıkladı. İsrail ise, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Politik Gelişmelerin Gölgelerinde Savaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatılması dikkat çekti.

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