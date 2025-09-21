Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu

Kassam Tugayları Cibaliya'da İsrail askerini vurduğunu açıkladı

Olayın detayları ve tarafların açıklamaları

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir İsrail askerini keskin nişancı ateşiyle vurduklarını duyurdu.

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının dün Cibaliya'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Cibaliya'nın güneyindeki Ez-Zerka bölgesinde bir İsrail askerinin Kassam keskin nişancıları tarafından vurulduğu belirtildi; ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusundan ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin tamamında ve özellikle kuzeydeki Gazze kenti'nde saldırılarını yoğunlaştırmış olsa da Filistinli gruplar kurdukları pusularla İsrail askerlerine zayiat verdirmeye devam ediyor.